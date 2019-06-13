Пневматом и лопатой: председатель СНТ убил дачницу из-за пропавших котят

По подозрению в убийстве соседки задержан председатель садового товарищества, расположенного в Александровском районе Владимирской области, передает "Интерфакс".

Как сообщили в региональном управлении СКР в четверг, 37-летний москвич, возглавлявший СНТ под Владимиром, решил, что соседи по даче виновны в убийстве его кошки и исчезновении котят.

Утром 11 июня подозреваемый ждал соседей в укрытии, взяв пневматический пистолет. Когда из дома вышла 65-летняя женщина, он догнал ее, избил, выстрелил из пневматического пистолета и несколько раз ударил пенсионерку лопатой по голове. Женщина скончалась от полученных травм.

После убийства преступник сам позвонил в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ. Мужчине назначена психиатрическая экспертиза.