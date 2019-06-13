На юго-западе Москвы рейсовый автобус вмял легковушку в столб

В четверг, 13 июня, московский рейсовый автобус на улице адмирала Корнилова врезался в легковой автомобиль и впечатал его в столб городского освещения.

Пострадали четыре человека, включая водителя легковушки — его вытаскивали из машины при помощи специальных инструментов.

В ожидании госпитализации люди лежали на ближайшем газоне. Одну из женщин, получившую травмы, эвакуировал санитарный вертолет, остальных пострадавших увезли на скорой. Информация об их состоянии не поступала.

По словам очевидцев, причиной аварии стал внезапный маневр легкового автомобиля перед автобусом — машина выехала прямо под колеса транспорта с пассажирами.