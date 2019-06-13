Экс-ведущего MTV нашли в алкогольной коме на детской площадке

В Москве на детской площадке нашли двух мужчин без сознания – они лежали там несколько часов. Одним из мужчин оказался бывший ведущий телеканала MTV Михаил Рольник.

В крови у Рольника нашли 4,2 промилле алкоголя и посторонние вещества, сообщает РЕН ТВ. С 8 июня он находится в больнице в состоянии алкогольной комы, его приятель пошел на поправку.

В начале 200-х Михаил Рольник вел передачи Shit-парад и "12 злобных зрителей".