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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 19 минут назад
Мосгорсуд вынес новый приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву
Без права досрочного освобождения и без возможности вернуться в большой спорт "по-человечески". На такую просьбу давно не играющего в футбол чемпиона России Александра Кокорина Мосгорсуд ответил отказом, признав законным наказание и для него, и для его коллеги по нападению Павла Мамаева. Оба спортсмена встретят Новый 2020 год на свободе, в заключении они проведут еще 5 и 6 месяцев соответственно.
Вежливы и учтивы как никогда раньше. Мамаев в неизменной толстовке с капюшоном, Кокорин похудел и сменил штаны на шорты. И сразу совет от адвоката – "Расслабьтесь и получайте удовольствие".
Совету последовали буквально — из клетки то и дело доносился смех, даже судья в какой-то момент поинтересовался, почему с лиц подсудимых не сходят улыбки? Те ответили: что так добром борются со злом.
Апелляцию на приговор Мамаеву и Кокорину в Московском городском суде рассматривали весь день — с утра и до вечера. Снова выступали адвокаты и прокурор, снова были прения, стороны спорили друг с другом. Все это время результат заседания на улице ожидали десятки журналистов, камерами буквально перекрыли все подходы к зданию суда. Ведь сохранялась вероятность, что футболистов сегодня отпустят на свободу.
Адвокаты рассчитывали, что городской суд отменит статью "Хулиганство" — самую тяжелую, но суд не отменил. И признал стул, которым били чиновника Минпромторга — оружием.
"Им всем вменили четверым один удар стулом господину Паку. Если предварительного сговора нет, значит, действия носили спонтанный характер и здесь нельзя вменять ни под каким предлогом один удар стулом на всех", — сказал адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов.
Апелляцию суд отклонил, приговор остался прежним. Кокорину — год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаева — год и пять месяцев. Фактически это последнее судебное заседание, впереди колония. Павел Мамаев лишь уточнил, сколько еще сидеть.
На улице — одиночный пикет в поддержку. Родители Кокорина впервые не стали комментировать решение суда — нервы сдали.
Выйти на свободу условно-досрочно бывшие игроки сборной России не смогут, для этого нужно отсидеть в колонии хотя бы полгода. А им осталось — около четырех месяцев.
"В течение двух недель поступит апелляционный приговор, и где-то к этому же времени должен прийти запрос из ФСИН, их должны распределить, куда и кто поедет", — сказала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.
По словам адвокатов, скорее всего, Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в одной из ближайших к Москве колоний.
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