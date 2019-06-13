Пожар в Измайловском кремле возник из-за возгорания тополиного пуха

Пожар на вернисаже у стен Измайловского кремля на востоке Москвы потушен, никто не пострадал. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

По данным МЧС России, огонь тушили144 человека и 43 единицы техники.

Как сообщил РИА Новости генеральный директор Александр Ушаков, задымление произошло из-за возгорания тополиного пуха, когда в него попал окурок. "Ущерб несерьезный, нас этот пожар не смущает", — сказал он.

Измайловский кремль — музейно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово.

Это комплекс из восьми деревянных построек, стилизованных под русское зодчество XVI-XVII веков. В них располагаются Музей русской народной игрушки, Музей основания русского флота, Музей истории русской водки, Музей хлеба, Музей миниатюр "Всемирная история в пластилине", клуб-музей-лекторий "Традиционные маски и фигуры мира", Московский музей анимации, а также выставка "Япония. Куклы, сказки, легенды".