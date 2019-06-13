Театральному художнику Эдуарду Кочергину вручили Платоновскую премию

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вручил Платоновскую премию театральному художнику Эдуарду Кочергину, сообщает в четверг правительство Воронежской области.

Платоновская премия (в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова) присуждается за значительный вклад в культурное достояние России и Воронежской области​​​.

Лауреатом этого года стал театральный художник и писатель, главный художник БДТ имени Г.А. Товстоногова, народный художник РСФСР Эдуард Кочергин, сообщает РИА Новости.

По словам губернатора Воронежской области, имя Кочергина назвали абсолютное большинство экспертов. "Без творчества Эдуарда Степановича сложно представить и советское, и современное искусство. Более сотни спектаклей поставлено с его участием, им изготовлены декорации", — отметил он.

Платоновская премия учреждена в 2011 году. Первым лауреатом стал прозаик и публицист Борис Екимов. В 2018 году премию получили театральный режиссер Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова.