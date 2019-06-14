"Торонто" обыграл "Голден Стэйт" и впервые в истории стал чемпионом НБА

В шестом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) канадский "Торонто Рэпторс" на выезде обыграл американский "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22).

У победителей встречи самыми результативными стали Кайл Лаури (26 очков + 10 передач), Паскаль Сиакам (26 + 10 подборов), Фред Ванвлит (22), Кавай Ленард (20) и Серж Ибака (15).

А у хозяев паркета больше всех набрали Клэй Томпсон (30), Андре Игудала (22), Стефен Карри (21) и Дрэймон Грин, оформивший трипл-дабл – 11 очков, 19 подборов, 13 передач.

Первые пять игр завершились тремя победами "Рэпторс" (118:109, 123:109, 105:92) и двумя викториями "Уорриорз" (109:104, 106:105). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу единственной канадской команды в лиге, которая впервые в своей 23-летней истории стала чемпионом НБА.

Напомним, "Голден Стэйт" принимал участие в последних пяти финалах НБА, в которых трижды становился победителем турнира.