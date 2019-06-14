Атака на танкеры: Тегеран опроверг "доказательства" США

Иранский МИД заявил, что обвинения США по поводу атаки на танкеры в Оманском заливе безосновательны и что Вашингтон не имеет даже косвенных доказательств причастности Тегерана к нападению. Тем временем США направили в залив свой эсминец якобы для противостояния иранской угрозе.

Минобороны США обвиняет Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе, кроме того, американские военные говорят о том, что есть доказательства нападения на суда. США направляют в Оманский залив ракетный эсминец типа "Арли Берк". Об этом сообщает американское Центральное военное командование, в зону ответственности которого входит Ближний Восток.

На борту корабля есть крылатые ракеты морского базирования "Томагавк". В регионе сейчас взрывоопасная ситуация; в Тегеране не раз заявляли о том, что Иран будет очень жестко реагировать на попытки блокады судоходства в заливе. А усиление американской группировки можно назвать именно такой попыткой.



"Для любой стороны неприемлемо нападать на коммерческие суда. И, как сказал госсекретарь Помпео на своем брифинге в Вашингтоне, Соединенные Штаты оценивают это таким образом, что Иран несет ответственность за эти атаки. Ни одна прокси-группа в этом районе не имеет ресурсов или навыков для подобных действий, кроме Ирана", — утверждает Джонатан Коэн, исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН.

В Оманском заливе накануне неизвестные совершили нападение на два нефтяных танкера. Более того, арабские СМИ сообщают о том, что атаковали суда торпедами, в результате попаданий произошли взрывы. На борту одного из танкеров было 11 граждан России, никто из них не пострадал, они эвакуированы экипажем иранского судна.

Вот первые эмоции россиян после спасения.

"Нас очень хорошо приняли и обеспечили отличный сервис".

"Сразу же предоставили воду и еду. За нами хорошо ухаживают".

Эксперты говорят, что американцы могут воспользоваться нападением на танкеры для легализации атаки на Иран. Хотя в американском Центральном командовании утверждают, что это не отвечает стратегическим интересам США.