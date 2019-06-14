14 июня 201910:18
В Бахрейне при загадочных обстоятельствах убита россиянка
В Бахрейне погибла россиянка, отправившаяся в эту арабскую страну на заработки. Девушка погибла ночью 5 июня при загадочных обстоятельствах. Она улетела на заработки в середине мая. Убийцу россиянки уже задержали.
Сестра погибшей уроженки Пермского края сообщила в сети "ВКонтакте", что российское посольство в транспортировке тела из Бахрейна отказала. Она объявила сбор денег, чтобы доставить тело сестры на Родину, сообщает РИА Новости. Необходимая сумма почти собрана.
Следственный комитет России по Пермскому краю информацией об убийстве россиянки за границей пока не располагает.
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