Нападение на танкер: Япония не планирует отправлять военных в Ормузский пролив

Япония не собирается отправлять своих военных в район Ормузского пролива, где накануне произошло нападение на два танкера – один из них был арендован японской компанией. По словам министра обороны Японии Такеси Ивайа, ведомство не рассматривает инцидент как непосредственную угрозу, передает "Интерфакс".

Нападение на танкеры обсудят на предстоящем в Японии совещании министров экологии и энергетики стран G20, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

На произошедшее в Ормузском проливе отреагировала и Турция. Глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу заявил, что события встревожили официальный Стамбул, и призвал провести тщательное расследование инцидента.

Тем временем члены японского танкера Kokuka Courageous, пострадавшего при инциденте, заявили, что видели неподалеку иранский корабль. Однако когда именно они его увидели, до нападения или после, не уточняется.

Глава компании Kokuka Sangyo Ютаку Катаду заявил, что моряки видели "летящие объекты" над танкером, но не уточнил, что это было. Он также считает версию о минной и торпедной атаке неверной, поскольку повреждения были нанесены выше ватерлинии судна.







Танкеры, принадлежащие норвежской и японской компаниям, подверглись нападению в Оманском заливе 13 июня. На судах произошли взрывы и пожар, члены экипажей были эвакуированы на территорию Ирана.

По некоторым данным, речь может идти об ударе торпедой, но официального подтверждения этому нет. Минобороны США уже обвинило в атаке Иран и заявило, что у него есть фото и видео, где снято, как иранские военные удаляют неразорвавшуюся мину с корпуса японского танкера. В Иране эти заявления назвали безосновательными.