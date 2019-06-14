14 июня 201912:05
Путин и Лукашенко обсудили вопросы интеграции
Президенты России и Белоруссии на полях саммите ШОС в Бишкеке обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе поговорили и об интеграции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую встречу и подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время. Также главы государств затронули тему проведения в Минске II Европейских игр и обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, передает РИА Новости.
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