Путин и Лукашенко обсудили вопросы интеграции

Президенты России и Белоруссии на полях саммите ШОС в Бишкеке обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе поговорили и об интеграции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую встречу и подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время. Также главы государств затронули тему проведения в Минске II Европейских игр и обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, передает РИА Новости.