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14 июня 201913:05

Лидеры ШОС выступили против дискриминации и вмешательства во внутренние дела стран

EPA

Недопустимо вмешиваться во внутренние дела других государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму. Это суть Бишкекской декларации, которую приняли лидеры Шанхайской организации сотрудничества.

При этом главы стран-членов ШОС подчеркнули, что неприемлемо использование террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях. Также, подчеркнули собравшиеся на саммит ШОС главы государств, необходимы совместные усилия для противодействия терроризму и его идеологии, выявлению и устранению способствующих терроризму и экстремизму факторов и условий. В том числе использованию сети Интернет в экстремистских и террористических целях, отмечается на сайте Кремля, где размещен текст Бишкекской декларации.

Лидеры стран ШОС высказались за пресечение идей терроризма, сепаратизма и экстремизма. Кроме того, они выступили против дискриминационных мер под любыми предлогами, которые препятствуют развитию цифровой экономики и коммуникационных технологий. ШОС высказалось за повышение эффективности Всемирной торговой организации, в том числе по реагированию на современные вызовы глобальной торговли.

Страны Шанхайской организации сотрудничества будут наращивать свое участие в усилиях по обеспечению мира и безопасности, выступая за урегулирование конфликтов мирными средствами, исходя из принципов равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности.

Восемь государств ШОС, в которых проживает половина населения Земли, будут расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, в том числе продолжат проводить регулярные совместные антитеррористические учения "Мирная миссия" и аналогичных мероприятий по линии компетентных органов, как совместные пограничные операции "Единство".

Лидеры России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана подтвердили позицию о безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии через диалог на основе обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

Также они высказались за реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и выполнение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

В саммите глав стран ШОС в Бишкеке 14 июня также приняли участие главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана. По итогам саммита стороны подписали 22 совместных документа, в том числе дорожную карту по урегулированию ситуации в Афганистане.

В 2020 году саммиты ШОС и БРИКС примет Челябинск.

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