Воспитывал джедаев: бизнесмен-садист отделался условным сроком

В пятницу в суде Нижнего Тагила огласили приговор в отношении Юрия Юдина владельца интернет-провайдера "Планета", основателя фирмы "ITM Холдинг", называющей себя лидером информационных технологий. Екатеринбургского бизнесмена признали виновным по статье "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего" и приговорили к четырем годам колонии условно.

В сентябре прошлого года суд уже рассматривал дело скандального бизнесмена и освободил его от уголовной ответственности, переквалифицировав инкриминируемые эпизоды на более мягкую статью "Побои". Тогда прокуратура с решением не согласилась и обжаловала решение суда.

Бизнесмен "прославился" своими выходками несколько лет назад, занимаясь своими и чужими детьми на отдыхе в коллективном детском саду, во время туристических походах с подчиненными и на семейном отдыхе.

Новостное агентство "Между строк" рассказало, что у Юрия Юдина есть четыре ребенка от разных женщин. В отношении двух, правда, он был лишен родительских прав.

Родительские свои обязанности бизнесмен выполнял с большим энтузиазмом и воспитывал из детей настоящих джедаев, унижая и наказывая их за любую выдуманную провинность. Юрий Юдин добивался от будущих последователей Светлой Стороны Силы полной покорности, превосходных спортивных результатов и стойкости к боли.

Своих детей бизнесмену было мало. Так, по версии следствия, мужчина на частной даче воспитывал пятилетнего сына своей подруги — надел на него электрический ошейник для дрессировки крупных собак и заставлял мальчика самостоятельно себя наказывать ударами тока: Юдина не удовлетворили успехи ребенка в занятиях айкидо.

В других случаях, и это доказывается опубликованными видеозаписями "воспитательных" процессов, Юдин избивал детей палками, колол их ножом, обзывал и подавлял их волю.

Кроме того, бывшие подчиненные бизнесмена рассказывали о том, что он организовал внутри компании что-то вроде секты и заставлял сотрудников во внерабочее время заниматься своеобразными тренингами, назвав это "Проект Группа крови" для повышения управленческих компетенций.

Тренинги были весьма специфичны. Так, в рамках проекта Юдин рассказывал своим подчиненным как правильно воспитывать детей, заставлял их поклоняться себе и всячески унижал.

Сегодня суд Нижнего Тагила огласил очередной приговор: 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Прокуратура просила 5 лет заключения. Следует отметить, что статья, по которой сегодня был осужден Юрий Юдин — "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" — не предусматривает условного наказания.