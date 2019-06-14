Ключевая ставка снижена на 25 пунктов

Совет директоров Центробанка принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, передает "Интерфакс". Теперь ставка составит 7,5 процента годовых.

В Банке России отметили продолжение замедления годовой инфляции и снижение краткосрочных инфляционных рисков. Однако рост экономики в первой половине текущего года оказался ниже ожиданий регулятора.

ЦБ РФ также допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

После решения Центробанка о снижении ключевой ставки рубль к доллару не изменился, поскольку решение соответствовало ожиданиям рынка. К 13:31 по московскому времени курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 64,42 рубля, евро – 72,58 рубля.