Инцидент с танкерами: Трампу доказательств достаточно

Президент США Дональд Трамп считает данные американской разведки об изъятии мины с японского танкера, подвергшегося атаке в Оманском заливе, доказательством причастности Ирана к произошедшему. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

"Это сделал Иран, и вы знаете, что это сделал он, вы видели корабль", — заявил Трамп.

Ранее Минобороны США распространило видеозапись, на которой иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с японского танкера. Этой записи, по мнению Трампа, достаточно, чтобы изобличить Иран.



Кроме того, президент США считает, что Иран не сможет надолго перекрыть Ормузский пролив. О возможности перекрыть пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, чтобы транспортировать через него нефть, Иран говорил неоднократно в связи со стремлением США ограничить экспорт иранской нефти.