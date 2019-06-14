Звонимир Бобан займет пост генерального директора "Милана"

Знаменитый в прошлом полузащитник "Милана" сборной Хорватии Звонимир Бобан покинет руководящий пост в ФИФА. Бобан вернется в "Милан", чтобы стать его спортивным директором.

С 2016 года Бобан занимал должность заместителя генерального секретаря ФИФА и советника президента организации по стратегическим вопросам футбола. Хорват был одним из тех новых людей в ФИФА, что пришли вместе с президентом Джанни Инфантино.

Бронзовый призер чемпионата мира 1998 года принял предложение "Милана", за который Звонимир выступал 10 лет. Бобан займет пост спортивного директора и будет отвечать за селекцию.