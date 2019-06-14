В лагере под Выборгом вскрыли очень нетрадиционный детский досуг

В Ленинградской области следователи проводят проверку сообщений об особенностях досуга детей в лагере "Ракета" под Выборгом.

В региональное управление СК РФ поступили сведения из аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге о том, что в этом лагере совершались развратные действия среди мальчиков 9-10 лет.

Нетрадиционные — в прямом и переносном смысле — "досуговые мероприятия" были организованы по инициативе одного из девятилетних отдыхающих. Их, как говорится в сообщении регионального детского омбудсмена, "можно описать формулировками: "развратные действия сексуального характера", "оральные половые контакты", "имитация гомосексуального полового акта".

Отмечается, что "все это происходило среди мальчиков 9-10 лет", причем, неоднократно и непосредственно в жилом корпусе лагеря.

Какие-то из них происходили по принуждению, какие-то — по доброй воле, а какие-то стали результатом игры в "камень-ножницы-бумага", сообщают в аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка.

Там также отметили, что после профилактической беседы предполагаемого организатора этого "нетрадиционного досуга" передали отцу и отправили домой.

Кроме того, данную информацию довели до районной администрации по месту жительства этого мальчика.

Региональный детский омбудсмен Светлана Агапитова пояснила: "Конечно, речь не идет об уголовной ответственности, в силу малости лет, но это не повод закрывать глаза и ждать, во что это выльется, когда дети подрастут".

"Профилактика ведь и направлена на предотвращение преступлений, и не стоит дожидаться возраста "подсудности", чтобы потом наказать", — цитирует РИА Новости слова Агапитовой.

А вот компетентность и профессионализм действий педагогического коллектива лагеря, по ее словам, стоит проверить уже сейчас.