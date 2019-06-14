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14 июня 201917:05

Станцевавший перед камерой медведь попытался уничтожить "компромат"

YouTube

Расслабившийся на приморской сопке гималайский медведь заметил слежку за собой и попытался уничтожить "компрометирующие" его снимки, но добраться до содержимого фотоловушки не смог, хотя саму камеру и сломал. Сотрудники нацпарка "Земля леопарда" обнародовали видео со скрытным косолапым.

Крупный хищник остановился в укромном месте, чтобы почесать спину, но стоило ему встать на задние лапы и начать "приплясывать" у дерева, как он заприметил камеру наблюдения.

Медведь неспешно подошел к фотоловушке и сначала испытал ее на прочность лапой, а затем и зубами. Камера натиска не выдержала и вышла из строя, но до карты памяти оберегающий свои секреты зверь так и не добрался, так что ученые смогли установить "вандала".

Сотрудники нацпарка отметили, что медведи в силу природного любопытства чаще других животных портят видеооборудование, предназначенное для наблюдения за животными.

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