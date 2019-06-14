Пожар в историческом особняке в центре Москвы: причину будут выяснять эксперты и следователи

В Москве выясняют причины пожара в историческом особняке. Горел дом Наумовых-Волконских на Пречистенке. Здание XIX века долго пустовало. Лишь пару лет назад началась реконструкция, которая продолжается до сих пор. Что могло привести к возгоранию? И каков ущерб?

Особняк загорелся в 10 утра. Огонь распространился очень быстро и мгновенно охватил площадь в 200 квадратных метров.

- Я почувствовал запах гари, было открыто окно, вышел на улицу — увидел, соответственно, огонь, задымление.

Пожару присвоили второй, повышенный уровень сложности. В борьбе с огнем задействовали больше 40 спасателей.

Пожар удалось ликвидировать в течение часа — это не позволило огню распространиться на прилегающие исторические постройки. Чтобы кровля не воспламенилась снова, ее продолжают проливать водой.

Здание в стиле классицизма — объект культурного наследия. Это образец деревянной постройки начала XIX века.

"Оно принадлежало Волконским, и сейчас оно значится в реестре объектов культурного наследия как усадьба Наумовых-Волконских", — рассказала историк архитектуры Анастасия Сивицкая.

После революции здесь размещалась библиотека имени Крупской. Последние 15 лет здание пустовало. Собственник появился в 2016-м, тогда начались работы по реконструкции.

"Здание находилось в аварийном техническом состоянии, но работы велись по проекту, согласованному с Департаментом", — говорит руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

"Сегодня проводились работы подготовительного периода для армирования фундаментной плиты. Были заготовлены арматурные стержни. Никаких пожароопасных работ на объекте не проводилось", — рассказал представитель собственника Сергей Серохвостов.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Ответ на этот вопрос будут искать эксперты и следователи. Предстоит оценить и нанесенный ущерб — полностью выгорели деревянные перекрытия. Завершить все восстановительные работы обещают в срок — до 2022 года.