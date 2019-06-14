Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе. В столице Таджикистана он примет участие в саммите Совещания по взаимодействия и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает РИА Новости.

Вечером президент республики Эмомали Рахмон даст для глав делегаций неформальный обед, ожидается, также, что он встретится с Путиным.

Саммит СВМДА откроется 15 июня. Российский лидер выступит на пленарной сессии и проведет ряд встреч, в том числе возможна встреча с эмиром Катара.