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14 июня 201919:17

Российский сноубордист застрелен в Лос-Анджелесе

Los Angeles Times

Призер чемпионата России по сноуборду Дмитрий Кольцов трагически погиб в Лос-Анджелесе. 31-летний спортсмен был застрелен на улице наркоманом.

30-летний наркоман Ретт Маккензи Нельсон выстрелил из машины в Дмитрия Кольцова и сопровождавшего его мужчина. Кольцов скончался на месте, а его спутник был доставлен в больницу. Позже Нельсон убил заместителя шерифа округа Джозефа Солана. Преступник был задержан.

В 2010 году Дмитрий Колцов становился бронзовым призером чемпионата России по сноуборду в дисциплине "биг-эйр". Два года спустя Кольцов завоевал серебряную медаль открытого чемпионата Швейцарии в дисциплине "хаф-пайп".

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