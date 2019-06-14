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Скончался Станислав Говорухин 15 минут назад

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14 июня 201921:19 Дмитрий Кайстро

Говорухину поставят памятник у ВГИКа

Памятник Станиславу Говорухину может появиться у входа во ВГИК. Такую идею выдвинул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Выдающийся режиссер, политик и общественный деятель ушел из жизни ровно год назад. Володин напомнил, что в Москве уже есть набережная Говорухина, есть стипендия его имени, и отметил, что главное — это сохранение памяти о таком человеке.

"Смотрите, Станиславу Сергеевичу здесь меньше 30!" – говорит Володин.

Пожелтевшие страницы личного дела студента Станислава Говорухина, спикеру Госдумы Вячеславу Володину показывает ректор ВГИКа Владимир Малышев: "Говорухину, студенту третьего курса режиссерского факультета, за курение в студии объявить строгий выговор".

Даже став прославленным режиссером Говорухин никогда не забывал альма матер. Старался бывать здесь между съемками и напряженной работой в Думе.

"Он любил Россию. Делал все, чтобы она была сильной. Всегда боролся за справедливость, отстаивая свою точку зрения независимо в кино, политике, общественной деятельности. Таким был Станислав Сергеевич", — рассказал Володин.

Личность и фигура Станислава Говорухина в российской культуре уникальны. Он снял десятки невероятных игровых и документальных фильмов, дружил с Высоцким, был символом целой эпохи и до последних дней служил своей Родине.

"Человек оставил после себя не только выдающийся след. Не только в искусстве. Но и в Государственной Думе. Он и Кобзон составляли цвет нашей культуры", — поведал Геннадий Зюганов, лидер фракции КПРФ в Госдуме.

"Все любили этого человека. Потому что он легенда кино и мерило правды", — считает Владимир Винокур, народный артист РСФСР.

На могиле режиссера на Новодевичьем кладбище, где собрались друзья, коллеги по Думе, деятели культуры, сегодня открыли надгробный памятник — белый крест с иконой Богородицы.

Имя режиссера и народного артиста России Станислава Говорухина получила одна из набережных реки Яузы в российской столице. Вот этот участок вдоль правого берега между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира.

Отсюда до здания ВГИКА довольно быстро можно дойти пешком. В каком-то смысле, это и есть та самая народная тропа, к памяти о Станиславе Сергеевиче.

"Удивительно свободную жизнь он прожил. И в общении был таким же свободным. Со своим мнением оригинальным по любому поводу. И смешливым. Любил рассказываться анекдоты", — говорит Владимир Меньшов, кинорежиссер.

Памятник Станиславу Говорухину должен появится и у входа во ВГИК — его предложил установить спикер Госдумы Вячеслав Володин. Рядом со скульптурной группой мастером кино — Василию Шукшину, Геннадию Шпаликову и Андрею Тарковскому.

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