Кудерметова стала полуфиналисткой турнира в Нидерландах

В голландском Хертогенбосхе продолжается теннисный турнир среди женщин. В полуфинал соревнования пробилась российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая в 1/4 финала одолела бельгийку Гретье Миннен.

60-я ракетка мира из России одержала победу над соперницей по итогам трех партий. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Кудерметовой. Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут.

Путевку в финал соревнования Кудерметвоа оспорит либо со своей соотечественницей Екатериной Александровой, либо с американкой Элисон Риске.

Также отметим, что завершила свои выступления в Нидерландах россиянка Наталья Вихлянцева, которая проиграла представительнице Нидерландов– Кики Бертенс. Итоговый счет 6:3, 6:3 в пользу четвертой ракетки мира.