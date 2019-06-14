Трамп потратил полмиллиона долларов на пиар своего дня рождения

Пока все в мире обсуждают слова Трампа насчет Ирана, он празднует свой день рождения. Сегодня ему — 73. И день рождения президента-Трампа кардинально отличается от дней рождения Трампа-миллиардера.

"Как вы знаете, это день флага, а еще день рождения нашего президента. Дональду Трампу исполняется 73 года, он самый старый президент. Я передам ему ваши поздравления. Дональду Трампу 73, а кажется, что он президент с семьдесят третьего года! Я думаю, они повеселятся в Белом Доме. Мелания спрячется в торте", — пошутил в своем выступлении телеведущий, комик Джимми Киммел.

Сомнительные поздравления — от телеведущих, саркастические шутки — в социальных сетях. Кажется, единственный, кто попытался по-настоящему поздравить Дональда Трампа, был польский президент Анджей Дуда: во время визита в Вашингтон его делегация хором пропела американскому лидеру традиционную здравицу "100 лат".

Тем временем бессменный пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс накануне столь важного дня заявила, что собирается вскоре покинуть свой пост. Трамп выглядит расстроенным: Сандерс он по-настоящему доверял и был признателен за то, как она отбивает атаки прессы.

"Не знаю, сможем ли мы ее убедить выдвинуть свою кандидатуру в губернаторы Арканзаса. Я думаю, она отлично справилась бы, и я постараюсь ее убедить. Она особенная личность, прекрасная женщина", — сказал Трамп про Сандерс.

"Я постараюсь не показывать эмоций, ведь когда вы плачете, вы выглядите слабыми, верно? Эта работа была величайшей возможностью в жизни и огромной честью! Я горжусь тем, что у меня была возможность послужить своей стране и, особенно, работать на этого президента", — поделилась пресс-секретарь.

Сандерс уйдет в конце июня, вот только будет ли ей замена — вопрос. Известно, что Белый дом еще не начинал искать нового пресс-секретаря, словно Трамп и вовсе собрался упразднить эту должность, а с прессой он продолжит общаться через собственные аккаунты в социальных сетях.

"Наступает день вашего рождения и вы заслуживаете отпраздновать его в самой подходящей компании — в обществе ваших твитов! Поэтому Дэйли Шоу представляет президентскую библиотеку Дональда Джей Трампа в Вашингтоне. Приходите и освежите в памяти лучшие свои записи", — заявили в популярном американском шоу.

Из странных и спорных записей Трампа в Твиттере действительно можно собрать библиотеку. Последняя история — орфографическая: американский президент, как оказалось, считает "принца Уэльского" — принцем "Китов".

Впрочем, без подарков американский президент в этот день не остался. Новый дизайн борта номер один — как презент самому себе, на будущее. Любопытно, что новая ливрея лайнера вторит цветам личного самолета Дональда Трампа.

Что касается поздравлений, их всегда можно просто купить: по информации прессы, именинник потратил полмиллиона долларов на пиар своего дня рождения в социальных сетях.