В массовой драке с цыганами погиб житель Чемодановки

В селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка между местными жителями и цыганами.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД, конфликт, переросший в драку, возник на бытовой почве​​​. Травмы получили пять человек, двое из них были госпитализированы.

Позже один из потерпевших (мужчина 1985 года рождения) скончался в больнице. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Между тем в соцсетях появилась информация о том, что конфликт возник из-за того, что цыгане приставали к местным девушкам. Участники сельского схода села перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал" в районе 650-го километра. Региональное управление УГИБДД обратилось к водителям с просьбой выбирать маршруты объезда, передает ТАСС.

Сейчас в Чемодановке работает следственно-оперативная группа. В Бессоновском районе введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина рассказала "Интерфаксу", что глава региона Иван Белозерцев в данный момент находится в Чемодановке. Он уже принял участие в сходе граждан и заявил, что ситуация находится на жестком контроле руководства района и регионального УМВД.