ЦСКА заинтересован в подписании бразильского форварда

Московский ЦСКА рассматривает вариант с приобретением нападающего бразильского клуба "Васко Да Гама" Маррони. 20-летний бразилец может обойтись столичным армейцам в 400 тысяч евро.

При этом отмечается, что "Васко" готов продать своего игрока потому что испытывает финансовые затруднения, сообщает Чемпионат.Com. У клуба имеются долги.

Впрочем, несмотря на свою заинтересованность со стороны красно-синих форвард все-таки не является основным кандидатом на приобретение. Ранее Вести.Ru сообщали о том, что ЦСКА выкупил права на другого форварда "Васко" Лукаса Сантоса.

За свой клуб Маррони провел 36 игр и забил шесть голов.