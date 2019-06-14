Под Солнечногорском упал легкомоторный самолет

В Подмосковье совершил жесткую посадку легкомоторный самолет.

Инцидент произошел в районе Солнечногорска, между деревнями Климово и Тимофеево. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в результате пострадали два человека.

Обстоятельства авиационного инцидента выясняются.