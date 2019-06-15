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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 1 час назад
Один звонок в секунду: колл-центры "Прямой линии с Путиным" принимают тысячи вопросов
До прямой линии с Владимиром Путиным осталось меньше недели. Обращения и вопросы россиян продолжают поступать в колл-центры сотнями, и за каждым из них стоит проблема, которая требует решения.
Каждая секунда-звонок. На том конце провода чья-то судьба. Не важно: пожилой человек и молодой, здоров или болен — внимание всем. Общество, здравоохранение, политика и экономика, международная обстановка. Но самая популярная сфера вопросов — социальная.
Сколько звонков в час – пока с точностью сказать, не может никто. Зато с уверенностью говорят об эффективности такого формата общения. Как чувствует себя население в регионах, городах и поселках напрямую отражает качество работы местной власти. Участие чиновников в решение проблемных вопросов зачастую жизненно необходимо. Поселок Пыра нижегородской области. Местные жители просят завести в населенный пункт газ и помочь разобраться с водоснабжением. Пока вынуждены покупать воду в магазине.
А вот звонок из Калуги. Семья с инвалидом-колясочником не может добиться положенного по закону жилья. Сейчас снимают квартиру за городом. Общежитие, в котором они прописаны в аварийном состоянии.
Чтобы все желающие смогли задать свои вопросы, разработали несколько способов обращения в колл-центры. СМС, ММС, сайт и мобильное приложение. Обращение в том или ином виде обязательно будет зарегистрировано. Покажу на примере. Это лишь один из вариантов. Скачиваем приложение "Москва – Путину". Регистрируемся в нем и выбираем любой из представленных вариантов связи. Например, видеозвонок. — Здравствуйте, вы позвонили на прямую линию с Владимиром Путиным.
Есть место не только проблемам. В этом году много детских вопросов. Девочка из Санкт-Петербурга спрашивала совета, чтобы в будущем стать президентом. А мальчик из Подмосковья, попросил у Владимира Путина продлить каникулы. Слишком уж сильно устает за время учебы.
Колл-центры в четырех городах — Челябинске, Екатеринбурге, Москве и Липецке продолжают круглосуточно принимать обращения граждан. Кстати, липчан больше интересуют проблемы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и социальной политики. Здесь в центрах обработки обращений собрали, пожалуй, самых внимательных и терпеливых слушателей. Помогут справиться с волнением, разберут каждое слово и в точности запишут. Самый долгий разговор, к слову, длился 4,5 часа. И всё это для того, чтобы 20 июня президент услышал самые важные вопросы.
Полномасштабная подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным развернулась и на будущей съемочной площадке — на территории Гостиного двора. 40 тонн декораций и оборудования, 200 рабочих устанавливают помосты и технику. И меньше недели до главного диалога со всей страной.
"В этом году решили вернуться к традиционной схеме, будет амфитеатр, рассчитанный на 135 зрителей, будет колл-центр рассчитанный на 35 операторов, где будут приниматься звонки, посредине будет традиционно стол, где будет находиться ведущий и президент", — рассказывает Владимир Храмов, продюсер программы "Прямая линия с В. Путиным".
Какие особенности и масштабы событие приобретет в этом году, пока организаторы всех тайн не раскрывают.
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