Предположительно, найдена запись голоса Фриды Кало

Представители Национальной фототеки Мексики сообщили, что, возможно, обнаружили на одной из архивных аудиозаписей голос знаменитой художницы Фриды Кало (1907-1954 гг.).

На аудиозаписи, о которой идет речь, пилотный выпуск радиопрограммы, которую вел сценарист Альваро Гальвес-и-Фуэнтес. Предположительна, на ней Фрида Кало читает свое эссе "Портрет Диего". Читающая текст женщина называет Диего Риверу (мужа Фриды Кало) "большим ребенком" и "лягушонком". Эссе "Портрет Диего" было написано в 1949 году, а аудиозапись, предположительно, сделана в 1954 году незадолго до смерти художницы.

За свои 47 лет Фрида Кало написала немногим более 100 картин, которые кто-то относит к жанру наивного искусства, кто-то — к фолк-арту, а некоторые считают сюрреализмом Эти картины хранятся в музеях и частных коллекциях, по всему миру, а выставки работ Фриды Кало проводятся крайней редко и каждый раз вызывают ажиотаж.