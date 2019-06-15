15 июня 201905:01
В центре Берлина обезврежена бомба времен войны
В связи с обнаружением в центре Берлина авиабомбы времен второй мировой войны около трех тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. На оцепленной территории в радиусе 300 метров от места находки также находился дом престарелых. Движение транспорта было приостановлено.
Американская 10-киллограммовая бомбы была обнаружена в минувшую пятницу во время строительных работ, проводимых неподалеку от центральной площади Берлина Александерплац, передает РИА Новости. После эвакуации жителей, завершившейся к полуночи, началась операция по обезвреживанию боеприпаса, успешно к 01:45 по местному времени.
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