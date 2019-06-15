Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки

В бразильском городе Морумби стартовал престижнейший футбольный турнир — Кубок Америки. В первом матче турнира сборная Бразилии, выступающая в роли хозяина турнира, встречалась с командой Боливии и добилась разгромной победы – 3:0.

В первом тайме подопечные Тите не смогли подобрать ключей к воротам боливийцев. Однако едва стоило командам возобновить игру после перерыва, как буквально за три минуты исход встречи был предрешен – на 50-й и 53-й минутах дубль оформил Фелипе Коутиньо. Точку в матче на 85 минуте встречи поставил Эвертон, забивший с передачи Фернандиньо.

Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы. Боливия же занимает четвертую строчку с нулем очков.