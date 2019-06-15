Вратарь сборной Чехии Грубец продолжит карьеру в КХЛ

Голкипер хоккейной сборной Чехии и клуба-чемпионат этой страны "Тршинец" Шимон Грубец переезжает в Континентальную хоккейную лигу. 27-летний вратарь подписал контракт с китайской командой "Куньлунь Рэд Стар". Срок соглашения – один сезон.

В минувшем сезоне Грубец стал чемпионом Чехии в составе "Тршинеца", достигнув очень неплохих статистических показателей: отражая 92,5% бросков по воротам и пропустив в плей-офф менее 2 голов – 1,92 шайбы в среднем за матч. Он также провел две игры за национальную команду на чемпионате мира-2019.