Появилось видео осмотра авиалайнера Boeing, задевшего полосу при посадке в Краснодаре

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр авиалайнера Boeing-737, получившего повреждения при посадке в Краснодаре около 2 часов ночи в субботу, 15 июня.

По предварительным данным, озвученным СК РФ, авиалайнер, следовавший из Москвы, во время приземления коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой частью.

На борту воздушного судна находилось 175 человек, в результате инцидента никто не пострадал.

Специалистам предстоит оценить серьезность полученных повреждений.