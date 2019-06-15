Пушков отреагировал на слова Шредера о Крыме

Сенатор Алексей Пушков считает, что многие европейские политики хоть и признают Крым российской территорией, но не высказывают открыто свое мнение из-за опасений за карьеру. Своим мнением Пушков поделился в своем Twitter.

Комментируя слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России, Пушков заявил, что это "признают многие западные политики", от экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена до вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини. Однако высказать свое мнение действующие и бывшие политики не могут, ибо такая точка зрения не принята в евроэлите. В противном случае политик может поплатиться своей карьерой.

Ранее в интервью Bild Шредер назвал Крым "давней русской территорией".

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал высказывание Шредера "трезвым голосом политика с большой буквы". Он также считает, что подобные суждения могут позволить себе люди, независимые от официальной позиции Евросоюза, хотя разделяют ее многие.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине в 2014 году.