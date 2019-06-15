Огненное ДТП с грузовиками под Екатеринбургом попало на видео

В Сети появилось видео с регистратора, запечатлевшего момент столкновения грузовиков, произошедшего вечером в минувшую пятницу, 14 июня, под Екатеринбургом.

Судя по кадрам, водитель цементовоза выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру, двигавшуюся навстречу.

После удара протараненный грузовик перевернулся и загорелся.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента серьезные травмы получил мужчина, находившийся за рулем цементовоза. Пострадавший находится в реанимации.