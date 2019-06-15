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15 июня 201913:33

Огненное ДТП с грузовиками под Екатеринбургом попало на видео

Youtube/Толя Н

В Сети появилось видео с регистратора, запечатлевшего момент столкновения грузовиков, произошедшего вечером в минувшую пятницу, 14 июня, под Екатеринбургом.

 

Судя по кадрам, водитель цементовоза выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру, двигавшуюся навстречу.

После удара протараненный грузовик перевернулся и загорелся.

 

Как сообщают СМИ, в результате инцидента серьезные травмы получил мужчина, находившийся за рулем цементовоза. Пострадавший находится в реанимации.

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