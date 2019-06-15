Семейство уток-нарушителей спровоцировало ДТП в Петербурге. Видео

В субботу, 15 июня, на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие, косвенными "виновниками" которого стало семейство уток.

Как сообщают очевидцы аварии, водитель кроссовера Mazda заметил утку и утят, решивших пересечь проезжую часть в неположенном месте. Он успел затормозить и избежать наезда.

Hyundai Getz, ехавший следом, не сумел повторить маневр, ставший для него полной неожиданностью, и врезался в кроссовер.

Водители и пассажиры, оказавшиеся поблизости от места аварии, помогли утиному семейству перебраться через дорогу и преодолеть ограду, а участники ДТП остались ожидать прибытия полицейских.