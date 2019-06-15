Тренер Миодраг Божович хочет стать гражданином России

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович заявил, что хотел бы стать гражданином России. Черногорский специалист работает в нашей стране более десяти лет.

Как сообщает Sport 24, Миодраг Божович сказал, что хотел бы стать гражданином России. Черногорец давно живет в России, любит нашу страну и прекрасно говорит по-русски.

Миодраг Божович работает в Россиис 2008 года с двухлетним перерывом. Он тренировал "Амкар", "Москву", "Локомотив", "Динамо", "Ростов" и "Арсенал". С ноября 2018 черногорский специалист работает в самарских "Крыльях Советов".