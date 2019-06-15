Maruv попрощалась с журналистами после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv не стала отвечать на вопрос о том, кому принадлежит Крым.

В минувшую пятницу, 14 июня, она пообщалась с журналистами перед своим первым большим сольным концертом в одном из клубов Киева. Один из репортеров дважды задал ей вопрос о принадлежности Крыма. В ответ певица сказала: "Так, все, пока всем". После этого она развернулась и ушла, пишет "Обозреватель".

Перед выступлением Maruv призналась, что очень волнуется: из-за своего жесткого рабочего графика ей приходилось репетировать даже в спортзалах отелей. Концерт задержали на полтора часа, но в целом выступлением артистки зрители остались довольны.

Весной Maruv победила в украинском национальном отборе на "Евровидение-2019", но отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, поскольку, по мнению певицы, ей предложили кабальные условия. Maruv заявила, что не хочет выступать на конкурсе с лозунгами и превращать свои выступления в промоакции украинских политиков. Кроме того, в договоре был обозначен запрет на концерты в России.

Ранее от "Евровидения" отказался дуэт "Анна-Мария", крымские близнецы Аня и Маша Опанасюк, которые на вопрос о принадлежности Крыма ответили: "Крым — наш дом. Он наш был, есть и будет. Мы там родились и начали петь". В результате от Украины на "Евровидение" никто не поехал.