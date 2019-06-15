Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

В субботу, 15 июня, в польском городе Плоцке произошла авиакатастрофа с летальным исходом, попавшая на видео.

Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52. По неустановленной пока причине легкомоторный летательный аппарат потерял высоту, рухнул в воды реки Вислы и пошел ко дну.

В настоящее время спасателям удалось извлечь тело 60-летнего пилота и часть обломков самолета.

Авиашоу, в рамках которого проводил свое выступление немецкий пилот, было остановлено.

Примечательно, что около восьми лет назад при схожих обстоятельствах почти в том же самом месте погиб летчик из Польши.