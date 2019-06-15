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15 июня 201921:00 Андрей Григорьев

Саммит в Душанбе: взаимопонимание и сотрудничество

Саммит в Душанбе: взаимопонимание и сотрудничество

Саммит в Душанбе. Называется он "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии". Созвучно с Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе, из которого выросла ОБСЕ, которая, к сожалению, через 40 лет после саммита в Хельсинки больше на ладан дышит: там все чаще те самые "боли без правил". Получится ли в Азии то, что не получилось в Европе?

Президент Рахмон на пороге дает последние наставления протокольной службе. Такой саммит в Душанбе — впервые. Вот на российском лимузине Аurus приезжает президент Путин.

"Кохи Навруз" — праздничный дворец задумывался как самая большая в мире чайхана, а в итоге превратился в этнокультурный центр, где часто проводят важные международные мероприятия. В этом парке Путин перед началом саммита поздравляет в с днем рождения китайского лидера Си Цзиньпина.

"Я хочу пожелать вам всего самого хорошего, самого доброго. Вспоминаю вашу поездку в Петербург, надеюсь, она тоже для вас запомниться. Я рад, что у меня есть такой друг, как вы. Всего самого хорошего вам и вашим близким, вашей семье", — сказал глава российского государства.

И тут же в беседке Путин дарит ящик любимого председателем КНР российского мороженого, вазу ручной работы и торт с поздравительной надписью и иероглифами.

"С днем рождения. Мой день рождения отмечали в Индонезии, я находился в более выигрышном положении, потому что мы отмечали после рабочего дня, а здесь приходится вначале", — отметил Владимир Путин.

"В тот раз, думаю, я больше всех выпил водки. Никогда не пил столько много водки", — улыбнулся Си Цзиньпин.

"Ну, ограничимся глотком шампанского. Я желаю вам всего самого доброго от всей нашей команды, да и от всей страны. Потому что вы много очень делаете для развития наших межгосударственных связей", — подчеркнул Путин.

Впереди — длинный рабочий день. На улице — жара плюс 35, но здесь это не чувствуется: окруженное фонтанами здание — островок прохлады в знойном Душанбе. Архитектурный шедевр, которым гордится Таджикистан, — в его оформлении участвовали мастера со всего мира.

12 уникальных залов, украшенных панелями из сибирского кедра и флорентийской мозаикой. Президенты приезжают сюда на лифте. Путин, Рахмон и глава Ирана Рухани. Саммит — это еще и повод многое обсудить в кулуарах до заседания.

Фотографирование с хозяином саммита: рядом с Рахмоном — Путин и Си. В первом ряду — еще президенты Турции, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии. Путин со всеми успевает обменяться репликами.

Здесь за общим круглым столом собрались представители почти всех стран Азии. Объединение, в которое входят 90% населения и территории континента. Рахмон от Таджикистана сейчас председательствует в организации. Выступает на русском.

"Уверен, что саммит придаст дополнительный импульс в достижении наших общих целей и укреплении механизмов многостороннего сотрудничества и широкого взаимодействия в рамках решения насущных вопросов СВНДА", — заявил он.

Путин приводит пример такого успешного международного взаимодействия. В сирийском урегулировании Россия сыграла решающую роль. "При участии России большая часть сирийской территории возвращена под контроль законного правительства. Реальную отдачу приносят координация России, Ирана и Турции в останинском формате. Сообща мы способствует продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы Сирийского конституционного комитета", — уверен президент России.

Собравшиеся хорошо понимают друг друга. Си цитирует таджикскую классику: "Великий таджикский поэт Рудаки писал, что к добру и миру тянется мудрец, к войне и распрям — глупец. Мы готовы вместе с партнерами приложить усилия к миру и стабильности".

На полях саммита — двусторонние встречи. Вот российский президент беседует с эмиром Катара. Обсуждают инвестиции. "Мы знаем, что благодаря вашим решениям выделены 2 миллиарда на совместные проекты, изучаются еще возможности в рамках 10 миллиардов долларов", — отметил Владимир Путин.

"Несколько российских экспертов, которые принимали непосредственное участие в подготовке к чемпионату Мира в России, помогают Катару готовиться к 2022 году", — сказал, в свою очередь, Тамим бин Хамадь Аль Тани, эмир Катара.

И, возвращаясь к заседанию. Собравшиеся констатируют: раскачивают лодку чаще всего представители другого континента. Вмешиваются и военными, и политическими, и экономическими методами. Хотя вообще-то из списка санкций, которыми США давят на страны, давно пора исключить гуманитарные продукты.

"Фактически идут бои без правил. С запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации", — считает Владимир Путин.

Вот он, залог стабильности в регионе – 201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознаменная военная база, самое крупная и, пожалуй, самое прославленное отечественное воинское подразделение за пределами России.

Российские военные готовы делиться опытом со всеми странами, которые сегодня участвовали в Саммите. Вот антитеррористические учения российских войск в Душанбе. По легенде, группа диверсантов захватывает КПП. Условия, максимально приближены к боевым, тем более что на границе с Афганистаном по-прежнему бывает неспокойно. Действуют слаженно и быстро. Уже через пять минут террористы арестованы.

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