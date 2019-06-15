Массовая драка с убийством в Чемодановке: версия цыган

Цыганская община рассказала свою версию событий, приведших к столкновению под Пензой. Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр утверждает, что драку начали сами жители, пришедшие в один из цыганских домов. По ее словам, инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а не из-за попытки изнасилования местной жительницы. И хотя причина конфликта "не стоила выеденного яйца", сельчане устроили самосуд.

Ранее между жителями села Чемодановка Пензенской области и цыганами возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. В группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что представители цыганской общины якобы приставали к несовершеннолетним местным жительницам и это послужило причиной потасовки. В драке погиб один человек, еще несколько пострадали, задержаны трое подозреваемых.

В пятницу вечером в Чемодановке прошел сход граждан, на котором губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов и заверил, что виновные в трагедии будут наказаны по закону.

Местные жители во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В селе под руководством губернатора создали оперативный штаб по стабилизации ситуации.

Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета.