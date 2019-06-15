Цех ЦНИИмаша оперативно потушили

В подмосковном Королеве на крыше одного из цехов Центрального научно-исследовательского института машиностроения случился пожар.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Однако в 20.02 открытое горение было ликвидировано.

Пожар не помешал работе российского Центра управления полетами. Собственности ГК "Роскосмос" ничего не угрожало.

Благодаря усилиям сотрудников МЧС никто не пострадал, передает ТАСС.