Новости Спорт

Все видео этой рубрики
15 июня 201921:33

Российские пловцы Ефимова и Вековищев выиграли три золота в Барселоне

EPA

Российские пловцы Юлия Ефимова и Михаил Вековищев стали обладателями трех золотых медалей на этапе международного турнира "Маре Нострум", проходящего в испанской Барселоне. В активе Ефимовой две медали, у Вековищева – одна.

Российская пловчиха первенствовала на дистанциях в 50 и 200 метров брассом. Ее результат на 50 метрах составил 30,17 секунды, а 200-метровую дистанцию она преодолела за 2 минуты 21,60 секунды.

Вековищев же стал первым на 50 метрах баттерфляем – его победное время составило 23,68 секунды.

Отметим, что этап "Маре Нострум" завершится в воскресенье, 16 июня.

Сейчас

20:20

Цех ЦНИИмаша оперативно потушили

19:19

Альберта Худояна отправили под домашний арест

19:01

Недалеко от военной базы в Дамаске произошел взрыв

18:35

"Желтые жилеты" получили порцию газа почти сразу

18:20

Россия удовлетворена разрешением кризиса в Молдавии

17:48

Сергей Мойсеенко арестован

16:13

Найден мальчик, которого отец похитил при помощи перцового баллончика

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин не оценивает деятельность Зеленского, потому что ее пока нет

Путин не оценивает деятельность Зеленского, потому что ее пока нет

47 минут назад
Саммит в Душанбе: взаимопонимание и сотрудничество

Саммит в Душанбе: взаимопонимание и сотрудничество

33 минуты назад
Три месяца борьбы: Молдавия преодолела кризис

Три месяца борьбы: Молдавия преодолела кризис

1 час назад
Атака танкеров: Вашингтон играет мускулами

Атака танкеров: Вашингтон играет мускулами

17 минут назад
Попросившихся в Канаду жителей Киселевска переселят с "дымящейся земли"

Попросившихся в Канаду жителей Киселевска переселят с "дымящейся земли"

1 час назад
Пушков призвал Зеленского не рисовать миражи

Пушков призвал Зеленского не рисовать миражи

2 часа назад
Массовая драка с убийством в Чемодановке: версия цыган

Массовая драка с убийством в Чемодановке: версия цыган

3 часа назад
Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли

Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли

32 минуты назад
В КЧР начальник ФОМС получил удар ножом

В КЧР начальник ФОМС получил удар ножом

58 минут назад
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

2 часа назад
Недалеко от военной базы в Дамаске произошел взрыв

Недалеко от военной базы в Дамаске произошел взрыв

2 часа назад
Месса в Нотр-Даме: собравшимся раздали каски

Месса в Нотр-Даме: собравшимся раздали каски

1 час назад
Цех ЦНИИмаша оперативно потушили

Цех ЦНИИмаша оперативно потушили

50 минут назад
Выборы в Мосгордуму: кандидатов уже 170

Выборы в Мосгордуму: кандидатов уже 170

1 час назад
СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ

СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ

1 час назад
После тренировки в ЦПК астронавт Пармитано почувствовал себя носком

После тренировки в ЦПК астронавт Пармитано почувствовал себя носком

1 час назад
Альберта Худояна отправили под домашний арест

Альберта Худояна отправили под домашний арест

2 часа назад
"Прямая линия": статистика обращений

"Прямая линия": статистика обращений

2 часа назад
"История Игрушек 4": чего ждать от последней части

"История Игрушек 4": чего ждать от последней части

2 часа назад
"Аэрофлот" требует максимального наказания для дебошира с рейса Барселона-Москва

"Аэрофлот" требует максимального наказания для дебошира с рейса Барселона-Москва

2 часа назад
Корбин осудил позицию властей по инциденту с танкерами

Корбин осудил позицию властей по инциденту с танкерами

2 часа назад
"Желтые жилеты" получили порцию газа почти сразу

"Желтые жилеты" получили порцию газа почти сразу

2 часа назад
Экс-директор ЧАЭС прокомментировал сериал "Чернобыль" и ситуацию вокруг станции

Экс-директор ЧАЭС прокомментировал сериал "Чернобыль" и ситуацию вокруг станции

3 часа назад
Сергей Мойсеенко арестован

Сергей Мойсеенко арестован

3 часа назад
Украинский депутат пострадал, пытаясь потушить бизнесмена

Украинский депутат пострадал, пытаясь потушить бизнесмена

3 часа назад
Интеграция: подходы Москвы и Минска сблизились на 90 процентов

Интеграция: подходы Москвы и Минска сблизились на 90 процентов

3 часа назад
Анюков и Жирков остаются в "Зените"

Анюков и Жирков остаются в "Зените"

3 часа назад
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка

Трамп поведал об НЛО и обвале рынка

3 часа назад
Ордер на арест Пучдемона остался в силе

Ордер на арест Пучдемона остался в силе

3 часа назад
Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий

Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий

3 часа назад
Новосибирские полицейские разыскивают привередливого грабителя

Новосибирские полицейские разыскивают привередливого грабителя

4 часа назад
Лучница Наталья Авдеева стала чемпионкой мира

Лучница Наталья Авдеева стала чемпионкой мира

4 часа назад
Ульянов объяснил, зачем США обвинили Россию в секретных ядерных испытаниях

Ульянов объяснил, зачем США обвинили Россию в секретных ядерных испытаниях

4 часа назад
В Могадишо 8 человек убиты, 16 ранены

В Могадишо 8 человек убиты, 16 ранены

4 часа назад
Лукашенко подарил Си еду и символ мудрости

Лукашенко подарил Си еду и символ мудрости

4 часа назад
Взрыва не было: на Ваганьковском кладбище все в порядке

Взрыва не было: на Ваганьковском кладбище все в порядке

4 часа назад
Колонка Андрея Медведева: Нюту Федермессер сожрала оппозиция, или про чудовищ и людей

Колонка Андрея Медведева: Нюту Федермессер сожрала оппозиция, или про чудовищ и людей

4 часа назад
Найден мальчик, которого отец похитил при помощи перцового баллончика

Найден мальчик, которого отец похитил при помощи перцового баллончика

5 часов назад
Сборная России по волейболу одержала очередную победу в Лиге наций

Сборная России по волейболу одержала очередную победу в Лиге наций

5 часов назад
Сердечный приступ: девочка умерла на аттракционе за неделю до дня рождения

Сердечный приступ: девочка умерла на аттракционе за неделю до дня рождения

5 часов назад
Митрополит Иларион назвал причину утечки мозгов

Митрополит Иларион назвал причину утечки мозгов

5 часов назад
Maruv попрощалась с журналистами после вопроса о принадлежности Крыма

Maruv попрощалась с журналистами после вопроса о принадлежности Крыма

6 часов назад
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

6 часов назад
Нашли голову с мозгом: ученые попробуют вывести волка, жившего 42 тысячи лет назад

Нашли голову с мозгом: ученые попробуют вывести волка, жившего 42 тысячи лет назад

7 часов назад
Новак: Украина прокручивает газ через счетчик, а США вредят мировой экономике

Новак: Украина прокручивает газ через счетчик, а США вредят мировой экономике

9 часов назад
Эксперт: выдача ипотеки продолжит сокращаться в ближайшие месяцы

Эксперт: выдача ипотеки продолжит сокращаться в ближайшие месяцы

9 часов назад
Известный препарат от прыщей снизит жесткость артерий

Известный препарат от прыщей снизит жесткость артерий

10 часов назад
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51