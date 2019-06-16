"Наполи" договорился с "Реалом" об аренде Хамеса Родригеса

Итальянский "Наполи" достиг договоренности с руководством мадридского "Реала" о аренде колумбийского нападающего Хамеса Родригеса. Арендное соглашение будет рассчитано на один сезон. Аренда обойдется неаполитанцам в 10 миллионов евро.

Теперь клубам предстоит обговорить сумму выкупа Хамеса и вот тут в переговорах сторон затаилась главная сложность, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Football Italia. "Реал" хочет получить за колумбийца 40 миллионов евро, а "Наполи" готов раскошелиться только на 30 миллионов.

Сам же Хамес, который ранее на правах длительной аренды выступал за мюнхенскую "Баварию", уже дал предварительное согласия на переезд в Неаполь. В случае перехода Хамес вновь будет работать под началом Карло Анчелотти, с которым ранее работал в "Реале" и "Баварии".