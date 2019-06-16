В Санкт-Петербурге утка с утятами, переходившие шоссе, спровоцировали аварию

В субботу, 15 июня, в Санкт-Петербурге утка с утятами, переходившие Пулковское шоссе, спровоцировали ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщают пользователи социальных сетей, публикуя видео спасения утиного семейства.

В результате аварии никто не пострадал, а птицам помогли перейти дорогу. Видео, запечатлевшее инцидент, появилось в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Как уточнили пользователи, утка с утятами переходили дорогу у Пулковской обсерватории и устроили ДТП. Чтобы пропустить птиц, автомобиль Mazda притормозил, но сзади в него врезался Hyundai Getz, который затормозить не успел.

В группе также размещено еще одно видео. На нем водитель третьей машины остановился и проводил птиц до тротуара, а другие неравнодушные автолюбители помогли птенцам не потеряться и не отстать от мамы-утки, сообщает телеканал "Россия 24".