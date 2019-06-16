Роман Еременко: на мое решение остаться в "Ростове" повлияли болельщики

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко подписал новое соглашение с клубом еще на четыре года. Бывший полузащитник сборной Финляндии поделился впечатлениями после продления контракта.

"Я счастлив, что остаюсь в "Ростове". Очень жду новый сезон, очень хочу забить свой первый гол на "Ростов Арене", – приводит слова Еременко пресс-служба команды из Ростова-на-Дону. – У нас потрясающие болельщики и сумасшедшая поддержка на трибунах. Во многом это повлияло на мое решение остаться в "Ростове".

Напомним, в "Ростов" Еременко перешел из "Спартака" прошлой зимой. В весенней части чемпионата Роман в составе "Ростова" принял участие в 11 играх, в которых забил четыре мяча. Болельщики признали Еременко лучшим футболистом клуба в сезоне 2018/19.