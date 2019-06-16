Чилич провел благотворительный турнир, в котором сыграли Модрич, Манджукич и Ловрен

Хорватский теннисист, 15-я ракетка мира Марин Чилич организовал благотворительный турнир Game Set Hrvatska, в котором приняли участие его соотечественники – 30 профессиональных спортсменов.

В турнире приняли участие полузащитник "Реала" Лука Модрич, нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич, защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен, а также футболисты Матео Ковачич ("Челси"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм), Анте Ребич ("Айнтрахт"), и Иван Перишич ("Интер").

На корт также вышли теннисисты Иван Любичич, Марио Анчич, Мате Делич, Ана Конюх, Ива Майоли и представители баскетбола, легкой атлетики, плавания, гимнастики и гребли.

В финале турнира Манджукич и 14-летний юниор Патрик Юрина обыграли Чилича и Модрича. Cобранные средства пойдут на строительство спортивной площадки в младшей школе в деревне Тординчи.