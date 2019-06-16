"Монако" сыграет с "Порту" и "Брагой" перед стартом чемпионата Франции

Перед стартом чемпионата Франции-2019/2020 "Монако" под руководством Леонарду Жардима проведет короткий сбор в Португалии, где сыграет контрольные матчи с "Порту" и "Брагой".

"Красно-белые" встретятся с "оружейниками" 24 июля, а с "драконами" – 27 июля. В рамках первого тура лиги 1 монегаски на поле стадиона "Луи II" 10 августа примут "Лион".

Напомним, по итогам минувшего сезона "Монако" с 36 очками занял 17-е место в турнирной таблице, одержав в 38 играх всего восемь побед.