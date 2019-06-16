48 миллионов человек остались без света из-за сбоя

Из-за сбоя системы энергоснабжения остались без электричества жители Аргентины и Уругвая, а также некоторых районов Парагвая и Бразилии. По данным аргентинских СМИ, перебои в подаче электроэнергии начались вскоре после 7 часов утра (13:00 по Москве).

"Масштабный сбой в системе электроснабжения оставил без электроэнергии всю Аргентину и Уругвай", — сообщила компания Edesur Argentina в "Твиттере".

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 июня 2019 г.

В общей сложности в Аргентине и Уругвае проживают около 48 миллионов человек.