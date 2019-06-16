Убийство в Чемодановке: на похороны пришли 500 человек

На похороны погибшего в Чемодановке (Пензенская область) пришли около 500 человек.

Ранее сообщалось о конфликте, который перерос в драку, произошедшем в четверг между жителями села. В итоге пострадали пять человек, двоих отправили в больницу. Один из госпитализированных – 34-летний мужчина – скончался. Второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Пятнадцать участников драки задержаны.

Губернатор области Иван Белозерцев пообещал, что поможет семье погибшего погасить кредиты на сумму 900 тысяч рублей. А на сходе в селе – гарантировал, что виновные будут наказаны по закону.

Ранее в социальной сети ВК упоминалось, что драка началась из-за цыган, пристававших к местным девушкам. Белозерцев попросил общественность не делать скоропалительных выводов, передает РИА Новости.